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Беглов подписал постановление о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров

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Беглов подписал постановление о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление об оказании бесплатной юридической помощи людям предпенсионного возраста.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, петербуржцы, которым осталось до выхода на пенсию пять лет, могут получить помощь государственного адвоката. Им также разъяснят положения Трудового кодекса и меры социальной поддержки.

На бесплатную помощь могут расчитывать лица, которые были реабилитированы после политических репрессий. Консультации по вопросам соцподдержки будут доступны с 1 января 2020 года, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов сообщил, что с начала работы службы социальных участковых за помощью обратились 25 тысяч человек. Он подчеркнул, что власти должны быть опорой для пожилых людей и ветеранов.

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