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Петербуржцев предупредили о резком похолодании в начале сентября

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Петербуржцев предупредили о резком похолодании в начале сентября

Санкт-Петербург, 20 августа. Погода в Петербурге на этой неделе будет относительно теплой, воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили в Gismeteo.

21 августа столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла, ожидается гроза и дождь. До конца недели температура воздуха составит 17-20 градусов тепла.

Жаркая погода ожидается 26 августа, воздух прогреется до 26 градусов тепла. В последние дни августа синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.

Однако с начала сентября придет сильное похолодание, падение температуры воздуха до 11 градусов тепла, пишут «Невские новости».

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