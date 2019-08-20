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Беглов объяснил, как найти копромисс между петербуржцами и инвесторами

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Беглов объяснил, как найти копромисс между петербуржцами и инвесторами

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что при разработке того или иного проекта власти должны опираться на закон и учитывать мнение горожан.

Беглов назвал хорошим примером правильных действий городской администрации решение о новом корпусе музея Достоевского. От проекта пришлось отказаться, поскольку он не был до конца продуман.

Он добавил, что в таких вопросах важно находить оптимальное решение и для инвесторов, и для петербуржцев.

«Опора любого проекта — это закон и мнение жителей. Если инвестор все сделал по закону, если ему власть согласовала все решения, то нет основания ему отказывать», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Нужно заранее находить копромиссы, чтобы не выплачивать компенсации инвесторам. Эти средства нужны городу на строительство социальной инфраструктуры, пояснил Беглов.

Он также напомнил о ситуации с судебным кварталом, который перенесли в другой район. А на этом месте появится современный арт-парк для горожан.

Ранее Беглов рассказал, за счет каких средств будут реставрироваться фасады исторических зданий в центре Петербурга.

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