Беглов оценил благоустройство школы-интерната №1 в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном отметил работу по благостройству школы-интерната №1.

Александр Беглов принял участие в заседании с членами правительства. Глава профильного комитета Владимир Рублевский рассказал, что в школе-интернате завершили реконструкцию футбольного поля.

Врио губернатора положительно оценил благоустройство образовательного учреждения.

«Этот опыт работы над благоустройством школ для детей с ограниченными возможностями нужно продолжать и тиражировать», — сказал Беглов, его слова передают «Невские новости».

Он подчеркнул, что при формировании бюджета на 2020 год необходимо учитывать мнение петербуржцев. Ранее Беглов рассказал, каким образом будет финансироваться реконструкция фасадов в историческом центре города.