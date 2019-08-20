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Автоледи на BMW перегородила дорогу в центре Петербурга и ушла за покупками

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Автоледи на BMW перегородила дорогу в центре Петербурга и ушла за покупками

Санкт-Петербург, 20 августа. Автоледи на BMW перегородила проезд на Большой Конюшенной улице в Петербурге, сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел 19 августа в центре Петербурга. Женщина припарковала дорогую иномарку во втором ряду прямо на проезжей части, а потом ушла за покупками в рядом стоящий ТЦ.

«Движение встало. Автобусу с туристами не проехать», — рассказали очевидцы, их цитируют «Невские новости».

Пользователи считают, что таких безответственных водителей надо лишать прав. Другие предложили забрать ее автомобиль на эвакуаторе.

Днем ранее на КАД произошло массовое ДТП, которое повлияло на движение транспорта. 

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