Беглов назвал исторический центр Петербурга мировым наследием

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает исторический центр города мировым сокровищем — наследием, которое необходимо сохранить.

Многие старинные дома в Петербурге нуждаются в реставрации. Беглов отметил, что все работы следует проводить, сохраняя исторический облик зданий.

«Мы не раз сталкивались с примерами строительного варварства в отношении исторических зданий. Их надо не только ремонтировать, но и реставрировать», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Петербургские власти подготовили список зданий, которые приведут в порядок в ближайшие 10 лет. В список включены более 250 объектов.

На реставрацию фасадов необходимо порядка 17 млрд рублей, часть затрат покроет туристический сбор. По предварительным подсчетам, ежегодно за счет такого сбора можно аккумулировать до 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Невском заводе электротранспорта увеличили мощность производства. Беглов поручил разработать экскурсионный трамвай.