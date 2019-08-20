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Беглов рассказал о результатах работы правительства в социальной сфере

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Беглов рассказал о результатах работы правительства в социальной сфере

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о работе правительства по вопросам улучшения социальной сферы.

В Петербурге работает служба социальных участковых, которые рассказывают пожилым людям о льготах и других видах помощи. С 1 июля к работникам новой соцслужбы обратились около 25 тысяч человек.

«Мы активно взялись за расширение мер социальной поддержки», — отметил Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Врио губернатора напомнил, что теперь статус жителя блокадного Ленинграда получили и те, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев. Он отметил, что задача властей Петербурга — устранять социальную несправедливость.

С 2020 года они начнут получать выплаты и льготы, которые будут заложены в городской бюджет. А к 75-летию Победы материальную помощь получат все ветераны и блокадники.

Беглов напомнил, что власти ввели бесплатный проезд в электричках для пожилых людей. Теперь они смогут спокойно ездить на дачу в пригородные районы.

Ранее сообщалось, что врио губернатора поручил Невскому заводу электрического транспорта разработать трамвай для экскурсий.

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