Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов поручил Невскому заводу электротранспорта разработать экскурсионный трамвай

155
0 Оставить комментарий

Беглов поручил Невскому заводу электротранспорта разработать экскурсионный трамвай

Санкт-Петербург, 20 августа. Невский завод электрического транспорта за последние два года изготовил 300 вагонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербургский завод с каждым годом наращивает объемы производства. Как отметил вице-президент ПК «Транспортные системы» Борис Боровой, речь идет не о количестве, а о качестве.

«Это современные вагоны, изготовленные по инновационным технологиям. Мы уходим от применения пластика, вместо него теперь все больше алюминия. Это не только новый дизайн, но и противопожарные меры. Степень защиты такая, что вагоны не горят», — прокомментировал он.

Новые вагоны оборудованы мультимедийной системой для удобства пассажиров. А в ближайшее время кабины водителя оснастят автоматической системой контроля скорости.

Беглов поручил Невскому заводу электротранспорта разработать экскурсионный трамвай

Современные технологии и улучшенная организация работы сократила производственный цикл до двух недель. С конвейера выходят яркие, малошумные, комфортные трамваи.

Они уже работают на линиях не только в северной столице и Москве, но и в Краснодаре, Ростове, и даже в латвийском Даугавпилсе.

«Я недавно встречался с врио главы Петербурга Александром Бегловым, он поручил разработать и сделать экскурсионный трамвай. В нашем городе есть эскурсионные автобусы, экскурсии по каналам, но экскурсионный трамвай станет первым. Ведь это прекрасно, когда вы едете по историческому центру на трамвае!» — сказал Боровой.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров