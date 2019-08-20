Беглов поручил Невскому заводу электротранспорта разработать экскурсионный трамвай

Санкт-Петербург, 20 августа. Невский завод электрического транспорта за последние два года изготовил 300 вагонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербургский завод с каждым годом наращивает объемы производства. Как отметил вице-президент ПК «Транспортные системы» Борис Боровой, речь идет не о количестве, а о качестве.

«Это современные вагоны, изготовленные по инновационным технологиям. Мы уходим от применения пластика, вместо него теперь все больше алюминия. Это не только новый дизайн, но и противопожарные меры. Степень защиты такая, что вагоны не горят», — прокомментировал он.

Новые вагоны оборудованы мультимедийной системой для удобства пассажиров. А в ближайшее время кабины водителя оснастят автоматической системой контроля скорости.

Современные технологии и улучшенная организация работы сократила производственный цикл до двух недель. С конвейера выходят яркие, малошумные, комфортные трамваи.

Они уже работают на линиях не только в северной столице и Москве, но и в Краснодаре, Ростове, и даже в латвийском Даугавпилсе.