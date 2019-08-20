Милонов оценил итоги дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга

Очередной раунд дебатов состоялся в Санкт-Петербурге в преддверии губернаторских выборов, которые скоро пройдут в Северной столице. В дебатах приняли участие все зарегистрированные кандидаты (приводим список в алфавитном порядке): Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Темой дебатов стала актуальная городская повестка: кандидаты подробно обсудили проблемные точки Петербурга, вот только подход у них оказался разным.

Практика против лозунгов

Первым выступил Александр Беглов, который энергичным посылом сразу задал ритм дебатам. Врио губернатора говорил предельно конкретно и по делу, что свидетельствует не только о его знании проблем города, но и о деловой управленческой хватке, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов.

«Ничего не хочу сказать плохого про оппонентов Беглова, они старались как могли, но тема этих дебатов — явно не их конек, — отметил парламентарий. — Они не очень хорошо понимают, как устроено городское хозяйство, не слишком в нем разбираются. Возможно, какие-то сферы им близки, но сфера управления городом им пока очень тяжело дается, они ее не очень-то понимают».

Депутат Госдумы отметил, что, в отличие от своих оппонентов, Александр Беглов в очередной раз продемонстрировал, что он реалист и практик, способный добиваться результатов. А главное — он человек с большим управленческим опытом, непосредственно занимающийся проблемами города, пока кто-то обсуждает его присутствие или отсутствие на дебатах, отметил собеседник ФАН.

«В отличие от всех остальных кандидатов, Беглов, который уже сейчас исполняет обязанности губернатора, и на котором висит куча текущих дел, находит возможность постоянно ездить по районам, вникать в проблемы людей, — рассказал Милонов. — Я только что видел его в Ленсоветовском Пушкинского района, это один из самых тяжелых микрорайонов в городе, где куча всяких проблем. Но Беглов не боится туда приезжать, в отличие, кстати, от других. Они там не бывают, не знают, какие у людей проблемы, как там все устроено. Поэтому оппоненты Беглова пока могут ограничиваться только общими вопросами».

Работа на благо Петербурга эффективнее митингов

По словам Виталия Милонова, в ходе дебатов Александр Беглов сосредоточился на самых острых вопросах, которые ставят перед властью горожане. За короткое время Беглов успел предметно изложить не только свое видение развития города, но и рассказать об уже сделанном, а также о принятых решениях.

В частности, Беглов заявил, что до конца года в Петербурге ликвидируют двести незаконных свалок, также в городе будет создана круглосуточная экологическая служба. Кроме того, врио губернатора подтвердил, что в течение года плата за услуги ЖКХ не изменится и рассказал, что в течение ближайших пяти лет в городе появятся семь новых станций метро.

Трое других кандидатов представили, скорее, политические платформы, чем реалистичные планы развития города.

В ходе дебатов Михаил Амосов подчеркнул, что это первые настоящие выборы в городе, на которых представлены разные точки зрения. Он призвал ввести выборы глав районов, а по всем вопросам, волнующим горожан, проводить референдумы.

Владимир Бортко вспомнил, как жил в разных районах Петербурга, и рассказал о проблемах в каждом из них.

Надежда Тихонова в ходе дебатов заявила о важности развития в городе трамвайного движения и велосипедной инфраструктуры. Тихонова оказалась сторонницей строительства мусоросжигательного завода, и тут у нее разгорелась дискуссия с Бегловым, который решительно выступил против этой идеи, как вредящей экологии.

Отвечая на заявления своих оппонентов, Беглов подчеркнул, что работа на благо Петербурга эффективнее митингов.

«Так что дебатов, можно сказать, по сути и не было, точнее — они показали, что предметом дискуссии владеет один Беглов», — говорит Виталий Милонов.

По словам парламентария, он увидел абсолютно разные подходы кандидатов к проблемам Петербурга.

«Считающиеся оппозиционными кандидаты при озвучке какой-то проблемы ограничиваются критикой в адрес властей. Например, они жалуются на нехватку школ, и люди получают рассказ, что власти плохие, поэтому школ не хватает. А горожанам этого уже не надо: им нужно услышать, каковы реальные возможности решения проблемы», — говорит Милонов.

Другие кандидаты в очередной раз ограничились общими словами, отмечает Милонов. Наличие в городе проблем признают все, но важно не только их озвучить (этим уже никого не удивишь), но и дать конкретные, обоснованные решения и результаты. Сегодняшний избиратель — это прагматик, который задает конкретные вопросы и ждет на них не менее конкретных ответов, говорит депутат Госдумы. Петербуржцы хотят знать: что и когда будет сделано, во сколько это обойдется, и откуда появятся деньги. Чем конкретнее будут ответы, тем больше уровень доверия к кандидату. Лозунги и критиканство уже не работают, отмечает собеседник ФАН.

«Так что, как говорится, сто к нулю — таков результат прошедших сегодня дебатов», — резюмировал Виталий Милонов.

Губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября, в единый день голосования.