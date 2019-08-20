Бесплатный Wi-Fi появится в пяти парках Петербурга до конца 2019 года

Санкт-Петербург, 20 августа. Пять новых зон с бесплатным Интернетом появятся в Петербурге в 2019 году, сообщил глава городского комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

Бесплатный Wi-Fi действует в центре города, в том числе в районе 13 мостов. Новые точки появятся в парке Героев-пожарных, в сквере Героев-ижорцев, в сквере городов – партнеров Петербурга и Инчхона, в парке Чухонка.

Петербург не несет затраты на проектирование и запуск беспроводного Интернета, а получает готовые участки от операторов связи, пишет издание «Петербургский дневник».

Напомним, что в культурной столице действует Wi-Fi в парке культуры имени Кирова, в Ивановском саду, Александровском парке, на территории Петропавловской крепости, на Дворцовой площади.

В Москве беспроводной общественный Интернет пользуется большой популярностью. Ранее столичные власти сообщили, что в парках пользователи в два раза чаще подключаются к Wi-Fi.