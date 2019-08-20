Бортко на дебатах предложил назначать глав районных администраций в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко заявил, что изменение структуры управления городом позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

Владимир Бортко принял участие в третьем раунде дебатов кандидатов в губернаторы, которые транслировались каналами «Россия 1» и «Россия 24», в эфире радистанции «Радио России». Кандидат от КПРФ считает, что нельзя допустить недобросовестную работу глав районных администраций.

Бортко отметил, что главы 18 районных администраций наделены представительскими полномочиями. Поэтому они не могут кардинально влиять на развитие своей территории.

По мнению кандидата, для представителей местной власти нужно расширить полномочия. Кроме того, назначение глав администраций исключит возможность коррупции. Он предложил ввести должность наблюдателя, который будет следить за законностью их действий.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Основной темой дебатов 20 августа стала транспортная инфраструктура города и проекты в сфере экологии и благоустройства.

Ранее Александр Беглов сообщил о запуске экологической службы. Надежда Тихонова предложила организовать больше велосипедных дорожек. Михаил Амосов считает, что вместо новой скоростной магистрали в Петербурге следует развивать метро.