Беглов заявил, что работа на благо Петербурга эффективней митингов

Санкт-Петербург, 20 августа. Кандидат в губернаторы Александр Беглов во время дебатов заявил, что вопросы с благоустройством города необходимо решать.

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы состоялся в Петербурге. Оппоненты Александра Беглова считают, что есть много нерешенных вопросов в сфере экологии и благоустройства. Речь зашла о Муринском парке и парке на Смоленке.

Кандидат в губернаторы подчеркнул, что митинги устраиваются для привлечения внимания, но проблему они не решают. Работа на благо Петербурга эффективней публичных мероприятий.

«Можно митинговать, а мы работаем», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов пояснил, что проблема парков на Смоленке и Интернационалистов уже решена. Концепцию развития Муринского парка реализуют после согласования с петербуржцами.

Кандидат Надежда Тихонова призвала провести митинг в парке Малиновка. Беглов ответил, что уже побывал в парке и обсудил с местными жителями проблемы зеленой зоны.

После его визита установили скамейки, биотуалеты, началось благоустройство территории.

«Я предлагаю объединиться. Давайте вместе выйдем на субботник, проведем рейды», — обратился к оппонентам Беглов.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. В них примут участие самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа», Надежда Тихонова от «Справедливой России»

Дебаты транслировали телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Ранее Михаил Амосов назвал «дорогой игрушкой» строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения.

Надежда Тихонова предложила ввести мораторий на застройку зеленых зон города.