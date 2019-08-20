Беглов на дебатах анонсировал запуск экологической службы в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе ликвидировали 96 незаконных свалок.

Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы состоялся в Петербурге. Они транслировались каналами «Россия 1» и «Россия 24», в эфире радистанции «Радио России».

Основными темами дискуссии стало будущее городского транспорта и проблемы экологии. По словам Александра Беглова, в сентябре будет запущена экологическая служба, которая будет производить мониторинг окружающей среды.

Он добавил, что необходимо заниматься незаконными свалками, но на ликвидацию мусора уходит столько же средств, сколько на строительство детсада или поликлиники.

«Алчные и недобросовестные жулики, которые обкрадывают наших детей и пожилых людей, которые устраивают такие свалки. Мы будем с ними жестко разговаривать», —сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Команда Беглова рассчитывает решить проблему полигона «Красный Бор». Ожидается, что полигон «Новоселки» ликвидируют к 2023 году.

Кандидат в губернаторы считает, что мусоросжигательные заводы в Петербурге строить нельзя. По его словам, это угрожает экологической ситуации.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. В них примут участие самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Ранее Михаил Амосов заявил, что в выборах губернатора Петербурга участвуют кандидаты с разными видением развития города. Належда Тихонова предложила развивать трамвайную сеть в разных районах Петербурга.