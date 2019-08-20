Тихонова предложила ввести в Петербурге новую систему мониторинга экологии

Санкт-Петербург, 20 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова приняла участие в третьем раунде дебатов.

Очередной раунд дебатов транслировали телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и в эфире радиостанции «Радио России». Вопросы экологии и развития транспортной системы Петербурга стали главными темами дискуссии.

Надежда Тихонова рассказала о своем видении комфортной городской среды. Она считает, что нужно развивать трамвайную сеть от центра к окраинам Петербурга.

По мнению кандидата, в городе много велосипедистов, но не хватает дорожек для двухколесного транспорта. Тихонова также обратила внимание на состояние экологии города.

Она предложила создать систему регулярного мониторинга воздуха и почвы. Для сохранения «легких» Петербурга нужно ввести мораторий на застройку зеленых зон.

Чистоту в городе, по словам кандидата, можно поддерживать путем раздельного сбора мусора. Она предложила подобрать площадку для мусоросжигательного завода.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. В них примут участие четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Ранее Михаил Амосов рассказал, какой должна быть транспортная система Петербурга. Александр Беглов прокомментировал вопрос о борьбе с незаконными свалками и очистке водоемов города.