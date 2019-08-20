Амосов рассказал о своем видении транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербург, 20 августа. Кандидат в губернаторы Петербурга от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов заявил, что у каждого из его оппонентов свое видение будущего города.

Третий раунд дебатов стартовал в Петербурге. Его транслировали телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», в эфире радистанции «Радио России».

Михаил Амосов считает, что в Петербурге идет настоящая предвыборная кампания, в которой принимают участие четыре кандидата со своими взглядами на будущее города. Он подчеркнул, что диверсификация мнений важна, если кандидаты на пост губернатора действительно любят свой город.

Амосов расказал, что во время общения со своими сторонниками, он часто обсуждал вопрос о транспортной системе города. По его мнению, Широтная магистраль скоростного движения, более известная как Восточный скоростной диаметр — «дорогая игрушка».

Кандидат предложил направить эти средства на строительство метро или на реализацию других проектов. Но главное — прислушаться к мнению петербуржцев.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. В них участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Ранее Александр Беглов рассказал о своем видении благоустройства и бюджетной политике Петербурга.