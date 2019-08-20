Беглов рассказал, как сделать Петербург комфортным для жителей

Санкт-Петербург, 20 августа. Третий раунд дебатов кандидатов в губернаторы стартовал в Петербурге. Александр Беглов рассказал о мерах для благоустройства города.

Команда Беглова разработала программу благоустройства «Комфортный город». Главными приоритетами проекта являются дороги, транспорт, экология, благоустройство и ЖКХ.

Предлагается построить такую транспортную систему, чтобы из любой точки города можно было доехать в центр Петербурга за 15 минут. С 1 сентября откроются три новые станции Фрунзенского радиуса, в ближайшие годы планируется открытие еще семи станций.

«Все, кто экономил на материалах, будут лишены госконтрактов», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В программу благоустройства включены более 50 парков, впервые за 16 лет в Петербурге появятся два новых парка. В 2019 году рабочие реконструируют 11 котельных, такой же объем работ запланирован на 2020 год.

В городе появится новое освещение, планируется заменить 21 тысяч уличных фонарей. Ведется работа по замедлению роста тарифов. Кандидат в губернаторы Александр Беглов на дебатах затронул тему незаконных свалок.

Он подчеркнул, что на ликвидацию одной свалки уходит столько же средств, сколько на финансирование строительства образовательного учреждения. Беглов добавил, что полигон «Новоселки» будет устранена к 2023 году.

Команда Беглова планирует очистить 350 водных объектов города. Кандидат прокомментировал бюджетную политику Петербурга. По его мнению, он должен быть открытым и прозрачным.

Все предложения петербуржцев должны учитываться.

«Времена, когда рулили партии, прошли. Теперь решать будут петербуржцы. Бюджет Петербурга должен быть народным», — резюмировал Беглов.

Дебаты транслировались на каналах «Россия 1», «Россия 24» и в эфире радио «Россия». В них приняли участие четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Владимир Бортко отметил, что нужно менять систему власти в Петербурге. Надежда Тихонова заявила, что для улучшения качества жизни петербуржцев нужно развивать экологический и строительный кластеры.

По мнению Михаила Амосова, нужно принять генплан Петербурга и прислушиваться к мнению горожан. Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.