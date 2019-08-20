Корвет «Гремящий» отправился на последний этап испытаний от пристани в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 авуста. Корвет «Гремящий» проекта 20385 отправился на последний этап государственных испытаний от пристани «Северной Верфи», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалисты проверят работу всех корабельных систем и спецтехники в боевом режиме. Через несколько дней в акватории Балтики к корвету присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Корвет «Гремящий» был спущен на воду 30 июня 2017 года. Заводские и ходовые испытания прошли по плану. Экипаж судна приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2018 года началось заселение экипажа корабля. Корабль построен по модернизированному проекту: вместо дозвуковых противокорабельных ракет Х-35 «Уран» будут установлены системы крылатых ракет большой дальности ЗМ-14 «Калибр».

Планировалось, что после окончания строительства «Гремящий» войдет в состав Северного флота, но после спуска на воду стало известно, что судно станет частью Тихоокеанского флота. Передача в состав флота ВМФ запланирована на октябрь 2019 года.