Полиция в Пушкине задержала насильника 10-летней девочки

Санкт-Петербург, 20 августа. Житель Пушкина заявил в полицию, что неизвестный изнасиловал его 10-летнюю дочь возле дома на Захаржевской улице.

Как рассказал 46-летний заявитель, преступление произошло в июне текущего года. Правоохранительные органы задержали 55-летнего подозреваемого, который работает шофером.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Петербурга изнасиловал женщину прямо на пустыре.