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КамАЗ протаранил пассажирский автобус в Ленобласти, есть пострадавшие

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КамАЗ протаранил пассажирский автобус в Ленобласти, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 19 августа. Пассажирский автобус и КамАЗ столкнулись в Ленобласти в понедельник вечером, несколько человек пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в городе Сертолово на Выборгском шоссе во Всеволожском районе, когда автобус №678 остановился, чтобы высадить пассажиров. В это время в него въехал КамАЗ. По данным источника, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие, передает ТАСС.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. На трассе Воронеж — Луганск на 59 км дороги лоб в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. На месте скончались семь человек. Еще одна женщина скончалась по пути в больницу. Единственной выжившей стала 10-летняя девочка.

Столкновение произошло, когда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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Источник: ТАСС
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