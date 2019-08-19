Беглов рассказал о результатах благоустройства парков и скверов в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о благоустройстве мест отдыха в Петербурге. Глава города подчеркнул, что власти учитывали мнение граждан при составлении адресной программы.

«Я благодарен всем петербуржцам, кто высказал свои предложения по обустройству парков. Ваши идеи нашли воплощение», — заявил градоначальник в радиопередаче «Губернаторский эфир».

Одним из мест, получившим новый облик, стал Выборгский сад, в котором появились новые пешеходные дорожки. Обновился и сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. Там появились новые газоны и деревья, велопарковка и уличная мебель. В Кронштадте появился восточный сад с беседками и скамейками.

Напротив дома №12 на Туристской улице в Приморском районе пустырь превратился в сквер, где до конца августа к дорожкам и высаженным деревьям прибавят скамейки и обустроят зону для занятий спортом.

«Этот самый населенный район в ближайшие годы должен стать и одним из самых зеленых. К любимому горожанами парку 300-летия должен добавиться уникальный экопарк. Он должен стать примером деликатного соседства городской среды и живой природы», — заявил Беглов.

В общей сложности за текущий год благоустроят 48 парков, садов и скверов и порядка 500 дворов и пространств. Город выделил на эти цели шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что жителям Северной столицы предложили ознакомиться с программой развития городских районов на новом портале 2024spb.ru. На сайте систематизированы данные о строительстве социальных объектов, ремонте дорог и инженерной инфраструктуры, благоустройстве. Петербуржцы могут узнать о финансировании тех или иных проектов, объемы инвестиций и сроки завершения работ.