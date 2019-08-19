Беглов рассказал о роли горожан в работе по благоустройству Петербурга

Санкт-Петербург, 19 августа. Жители Петербурга должны проявлять активность не только в подаче заявок по благоустройству города, но и при непосредственном контроле их выполнения. С таким заявлением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выступая в «Губернаторском эфире», он напомнил, что с весны в Санкт-Петербурге проходит масштабная программа благоустройства. В ходе нее должны были быть приведены в порядок 48 парков и скверов, почти 500 дворов и ряд других общественных пространств. Бюджет программы составил 6 миллиардов рублей.

По словам Беглова, комфортная среда для горожан не должна ограничиваться садами и скверами. Градоначальник назвал одним из приоритетов создание удобных дворов, где петербуржцы могли бы с комфортом проводить время.

«Доброжелательная городская атмосфера должна встречать людей уже за порогом дома. Нужны дворы, где могут отдохнуть пожилые петербуржцы. Где есть пространство для детей и для занятий спортом. Горожане лучше всех знают, что нужно сделать в их дворе. Поэтому большинство дворов мы обновляем именно по заявкам жителей», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник призвал жителей города не только подавать жалобы или заявки на проведение благоустройства, но и контролировать ход работ. Если они идут медленно или результат не отвечает запросам жителей, им следует сообщать об этом городским властям.

Напомним, что на прошлой неделе глава Петербурга осмотрел также благоустройство парковой зоны вокруг озера Долгое. В 2017 году власти решили расширить территорию зеленой зоны. Строительство парка планируется завершить в 2023 году.