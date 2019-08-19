Петербуржцы оценили стремление Беглова сохранить парк «Малиновка»

Санкт-Петербург, 19 августа. Жители Петербурга поблагодарили главу города Александра Беглова за стремление сохранить парк «Малиновка». Градоначальник считает необходимым включить этот парк в зону зеленых насаждений общего пользования.

Ранее сообщалось, что Беглов приехал в парк «Малиновка» Красногвардейского района и распорядился благоустроить его территорию. Он помог горожанам высадить клены, а также пообещал решить вопрос о признании парка зоной зеленых насаждений в ближайшее время. Местные жители попросили установить на территории «Малиновки» скамейки и хорошее освещение. Александр Беглов оперативно откликнулся на обращения граждан. В парке уже появились скамейки и урны для мусора.

Горожане поблагодарили Беглова за стремление сохранить «Малиновку». Житель Красногвардейского района Валерий Золотухин отметил, что наиболее важным решением для «Малиновки» стала инициатива главы города включить парк в зону зеленых насаждений общего пользования. По его словам, включение парка в ЗНОП значительно усложнит попытки его застройки.