Петербуржцы оценили стремление Беглова сохранить парк «Малиновка»

Санкт-Петербург, 19 августа. Жители Петербурга поблагодарили главу города Александра Беглова за стремление сохранить парк «Малиновка». Градоначальник считает необходимым включить этот парк в зону зеленых насаждений общего пользования.
Ранее сообщалось, что Беглов приехал в парк «Малиновка» Красногвардейского района и распорядился благоустроить его территорию. Он помог горожанам высадить клены, а также пообещал решить вопрос о признании парка зоной зеленых насаждений в ближайшее время. Местные жители попросили установить на территории «Малиновки» скамейки и хорошее освещение. Александр Беглов оперативно откликнулся на обращения граждан. В парке уже появились скамейки и урны для мусора.
Горожане поблагодарили Беглова за стремление сохранить «Малиновку». Житель Красногвардейского района Валерий Золотухин отметил, что наиболее важным решением для «Малиновки» стала инициатива главы города включить парк в зону зеленых насаждений общего пользования. По его словам, включение парка в ЗНОП значительно усложнит попытки его застройки.
«На мой взгляд, самое главное — это то, что парк будет сохранен. А те, кто сейчас, переживают о том, что их лишний раз не упомянули в этой истории, скорее всего, рассчитывали на какие-то политические дивиденды. Врио губернатора показал свою политическую волю, и это победа для парка «Малиновка», — сказал мужчина в комментарии «Невским новостям».