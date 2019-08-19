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Детсад-замок готовят к вводу в эксплуатацию в Петербурге

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Детсад-замок готовят к вводу в эксплуатацию в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Детский сад — замок готовят ввести в эксплуатацию в квартале «Юттери» в Колпино. Представители петербургского Госстройнадзора выдали ГК «Ленстройтрест» заключение о соответствии построенного детсада требованиям проектной документации и энергетической эффективности, сообщают СМИ.

Как передают «Невские новости», ранее глава Северной столицы Александр Беглов проинспектировал готовность нового детского сада. Градоначальник отметил, что к 1 ноября детсад должен принять первых воспитанников.

В пресс-службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга сообщили, что в ближайшее время компания получит разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию и передаст его администрации Колпинского района.

По данным СМИ, дошкольное образовательное учреждение, построенное в виде средневекового замка, рассчитано на 120 детей. В здании детсада есть три этажа, где будут размещены шесть групп для детей разных возрастов. Кроме того, в детском саду появятся музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.

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Источник: Невские новости
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