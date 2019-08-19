Татьяна Навка привезет в Петербург грандиозное ледовое шоу с участием Киркорова

Москва, 19 августа. Ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Руслан и Людмила» состоится в петербургском СК «Юбилейный» с 31 октября по 4 ноября.

«Представляю вам на суд не только мою Людмилу из любимой сказки, а весь сказочный мир. За два века, что прошли с тех пор, как Пушкин подарил нам «Руслана и Людмилу», его герои оживали в театре, кинематографе, анимации. Теперь настало время и для ледовой истории», — заявила спортсменка.

Помимо самой Навки, которая исполнит роль Людмилы, в мюзикле примут участие такие именитые фигуристы, как Виктор Петренко, Александр Смирнов, Юко Кавагути и Петр Чернышев. К озвучиванию персонажей Пушкина привлечены ведущие звезды эстрады. Черномора озвучит Филипп Киркоров, Людмилу — Ани Лорак, а Руслана — Александр Панайотов.

Отметим, что ледовый мюзикл ранее проходил в Москве и собрал более 150 тыс. зрителей. После этого его показывали в Казани и Сочи, а теперь шоу Навки добралось и до Петербурга.

«Руслан и Людмила» — поэма, написанная Пушкиным после окончания лицея. Она была вдохновлена древнерусскими былинами.