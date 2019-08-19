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Петербургский парк Малиновка внесут в реестр ЗНОП

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Петербургский парк Малиновка внесут в реестр ЗНОП

Санкт-Петербург, 19 августа. Парк Малиновка, который расположен в Красногвардейском районе Петербурга, планируют включить в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) городского значения. Соответствующий законопроект внес глава Северной столицы Александр Беглов на рассмотрение в городское Законодательное собрание.

Парк Малиновка расположен на территории между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом. Внесение в перечень ЗНОП позволит защитить это место от возможной застройки.

Кроме того, законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» предусматривает увеличение площади парка Малиновка. К таким результатам привело обследование территорий общего пользования Красногвардейского района. Отмечается, что законопроект поспособствует развитию зеленого фонда Северной столицы и поможет улучшить экологическую обстановку района, пишут «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что в Малиновке установили новые скамейки и урны. Благоустройство зеленой зоны улучшили по просьбам местных жителей, обратившихся к Александру Беглову.

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Источник: Невские Новости
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