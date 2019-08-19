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Сотрудники ГИБДД помогли доставить беременную женщину в роддом в Петербурге

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Сотрудники ГИБДД помогли доставить беременную женщину в роддом в ПетербургеСанкт-Петербург, 19 августа. Сотрудники ГИБДД помогли мужчине доставить его беременную супругу в роддом в Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

В ведомстве рассказали, что на станционном посту на 53-м километре внутренней кольцевой автодороги к инспекторам обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что у его супруги в пути начались роды. Мужчина опасался, что в час пик не успеет вовремя доставить жену в больницу, и попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин решили сопроводить автомобиль с роженицей. Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», полицейские включили проблесковые маячки, и через 15 минут женщина, у которой начались схватки, уже была доставлена в родильный дом и передана врачам. После этого инспекторы вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, новоиспеченные родители поблагодарили полицейских за помощь.

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Источник: Сайт МВД России
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