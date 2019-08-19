Заслуженного артиста РФ нашли мертвым в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Музыкант Михаил Романов, который имеет звание заслуженного артиста России, в понедельник был найден мертвым во дворе многоэтажного дома на улице Белышева в Петербурге.

Согласно предварительным данным, мужчина упал с балкона и разбился, сообщает ТАСС.

Напомним, что Романов был доцентом кафедры духовых и музыкальных инструментов и преподавал игру на трубе. В начале семидесятых годов он играл в сценическом оркестре театра оперы и балеты имени Кирова, а после стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории. С 1974 года играл в Ленинградской филармонии. В 1997 году музыкант получил звание заслуженный артист Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что известному музыканту Дельфину (Андрей Лысиков) вызвали скорую помощь после того как он потерял сознание. Мужчина почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи. Прибывшие медики предложили ему отправиться в больницу, но тот отказался.