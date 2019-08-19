Музей геральдики появится в Петербурге к 2022 году

Санкт-Петербург, 19 августа. Эрмитаж планирует создать музей геральдики и разместить его в здании Биржи. Об этом в понедельник рассказал заместитель генерального директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

«Если спросить, что такое геральдика, 90 процентов населения скажут, что это турниры, рыцари, история походов, дворяне. Но на самом деле это язык знаков, который существует параллельно с другими языками. Ведь геральдика появилась раньше, чем письменность», — рассказал он газете «Петербургский дневник».

Эрмитаж рассчитывает открыть музей к 2022 году. Более точная дата пока не называется — все зависит от сроков ремонта здания Биржи. Время проведения работ было увеличено, поскольку фундамент исторического строение оказался в не лучшем состоянии. В настоящее время идет восстановление фасада.

Большинство экспонатов будет предоставлено самим Эрмитажем. Сейчас специалисты пытаются выработать концепцию и тематические направления залов. По словам Вилинбахова, помимо гербов и знамен в музее будут представлены другие экспонаты, соответствующие выбранной исторической эпохе — костюмы, мебель, бытовые предметы и даже кареты.

Вилинбахов отметил, что перед организаторами музея стоит непростая задача, поскольку коллекция геральдических предметов — колоссальная. Только русских и иностранных знамен в Эрмитаже насчитывается 6,5 тыс. экземпляров — от XVII до XX века. Многие экспонаты — редкие. Так, например, в коллекции представлены флаги морской пехоты Великобритании времен Крымской войны.