Беглов поручил расширить съезд с Лиговского путепровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Съезд с Лиговского путепровода в Санкт-Петербурге станет шире с 1 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Северной столицы Александра Беглова Инна Карпушина в своем Telegram-канале «Барышня в Смольном».

«Это информация для тех, кто каждый день теряет время в пробках из-за ограничения движения на этом участке Таллинского шоссе», — написала она.

По словам Карпушиной, в профильные комитеты и виртуальную приемную градоначальника поступили сообщения от автомобилистов о том, что на перекрытом для движения участке на протяжении почти года не ведутся никакие работы.

Беглов поручил разобраться с этим вопросом и расширить съезд с Лиговского путепровода. Как указала пресс-секретарь, правая полоса на участке в один километр от улицы Красных Зорь до АЗС «Газпромнефть» будет открыта для движения с 1 сентября.

Накануне глава Петербурга разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором подвел итоги своих визитов в места в городе, где проводятся ремонтные работы. Он рассказал своим подписчикам, что при подготовке Северной столицы к зимнему периоду были выявлены более 1,2 тысячи дефектов теплосетей, их уже начали устранять.

Кроме того, градоначальник прислушался к жильцам домов в Красногвардейском районе и пообещал им поставить скамейки возле парадных. Беглов поставил на личный контроль открытие детского сада к 1 ноября текущего года и школы к 1 сентября 2020 года в Пушкинском районе.