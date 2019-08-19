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В Эрмитаже пожаловались на невоспитанных туристов из Китая

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В Эрмитаже пожаловались на невоспитанных туристов из Китая

Санкт-Петербург, 19 августа. Сотрудники Эрмитажа пожаловались на туристов из Китая, которые не соблюдают элементарные правила приличия, посещая музей.

Иностранные гости перемещаются огромными толпами, проходят без очереди и закрывают собой экспонаты, что сделать на их фоне селфи.

Кроме того, они считают нормальным трогать выставленные в залах Эрмитажа предметы, несмотря на предупреждающие надписи и оградительную ленту. Китайские туристы считают, что трогать предметы искусства запрещено лишь тем, кому сделали замечание. При этом донести информацию до иностранных посетителей можно лишь повысив тон, а поскольку в Эрмитаже громко говорить не принято, гости продолжают безнаказанно нарушать правила.

Как сообщает «Фонтанка.ру», такое поведение обуславливается тем, что поездки в Россию стали доступными для жителей китайских «деревень-миллионников», жители которых не знакомы с правилами приличия, принятыми в России и Европе.

Примечательно, что петербургские отели тоже не слишком рады гостям из Поднебесной. Китайские туристы нередко крадут вещи из номеров, а также распугивают других постояльцев своей невоспитанностью. Они имеют привычку плевать на пол, сморкаться в скатерть и громко рыгать.

Кроме того, китайцы вовсе не пополняют городскую казну, как это принято думать. Они пользуются услугами нелегальных гидов, обедают в китайских ресторанах и покупают вещи в китайских торговых точках, которые являются частью теневого бизнеса.

Ранее сообщалось, что китайцы лидируют среди иностранных туристов по расходам на покупки в России. В апреле-декабре прошлого года приобрели в РФ товаров на 8 млрд рублей.

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