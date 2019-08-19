Новые скамейки и урны установили в Малиновке по просьбе петербуржцев

Санкт-Петербург, 19 августа. Новые скамейки и урны появились в парке Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга после того, как горожане пожаловались врио губернатора Александру Беглову на то, чего им не хватает в прогулочной зоне.

Визит Беглова в Малиновку прошел в субботу 17 августа, там он и пообщался с местными жителями. Как отмечает Nation News, на следующий же день в парке установили новые мусорные баки и комфортные скамейки. Отметим, что действующий глава Петербурга также принял еще одно важное решение по Малиновке, распорядившись внести парк в список зеленых насаждений города. Благодаря этому Малиновка будет защищена от застройки.

Законодательная инициатива по внесению парка в охранный список будет направлена в городской парламент сегодня, 19 августа. В 2011 году в парке должны были построить храм, и это вызвало протесты со стороны местных жителей и градозащитников. Беглов переговорил и с отцом Петром Мухиным о том, что для строительства церкви будет подобран другой участок, который устроит всех жителей города.