Беглов принял участие в божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе

Санкт-Петербург, 19 августа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Спасо-Преображенском соборе в Северной столице. Участие в богослужении принял и временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов.

В петербургском Спасо-Преображенском соборе началась литургия под руководством главы Русской православной церкви (РПЦ). На богослужение прибыл Беглов, пишут «Невские новости».

В понедельник, 19 августа, РПЦ отмечает великий христианский праздник — Преображение Господне.

Накануне врио руководителя Петербурга поздравил армянскую диаспору Петербурга с религиозным праздником.