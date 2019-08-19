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Беглов принял участие в божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе

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Беглов принял участие в божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе

Санкт-Петербург, 19 августа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Спасо-Преображенском соборе в Северной столице. Участие в богослужении принял и временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов.

Беглов принял участие в божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе

В петербургском Спасо-Преображенском соборе началась литургия под руководством главы Русской православной церкви (РПЦ). На богослужение прибыл Беглов, пишут «Невские новости».

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Источник: Невские новости
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