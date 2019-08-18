Беглов поделился с подписчиками итогами ремонтных работ в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Глава Петербурга Александр Беглов разместил на своей официальной странице «ВКонтакте» пост с итогами городского ремонта. Градоначальник подробно рассказал обо всех визитах и выявил проблемные места.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги своих визитов в места, где проводятся ремонтные работы. Он рассказал своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте», что при подготовке города к зиме были выявлены 1213 дефектов теплосетей и их уже начали устранять.

Беглов назвал «самыми проблемными» Колпинский и Пушкинский районы Петербурга, которые нуждаются в обновлении всей системы теплоснабжения. Также он пообещал добиться надежности теплосетей в Невском районе. А реконструированная котельная с увеличенной мощностью работы на проспекте Обуховской Обороны позволяет закрыть две старые подвальные котельные.

Кроме того, градоначальник прислушался к жильцам домов в Красногвардейском районе и пообещал им поставить скамейки возле парадных. Беглов проконтролировал строительство школы, детского сада и игровой площадки в Адмиралтейском районе и сообщил, что все объекты заработают к 1 сентября.

Также Беглов поставил на личный контроль открытие детского сада к 1 ноября 2019 года и школы к 1 сентября 2020 года в Пушкинском районе.