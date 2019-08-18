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Беглов поздравил армянскую диаспору Петербурга с религиозным праздником

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Беглов поздравил армянскую диаспору Петербурга с религиозным праздником

Санкт-Петербург, 18 августа. Градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил представителей городской армянской диаспоры с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Сообщается, что Беглов присутствовал на торжественной литургии в церкви Святой Екатерины.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов посетил литургию по случаю празднования Успения Пресвятой Богородицы в петербургской церкви Святой Екатерины. Градоначальник лично поздравил представителей армянской диаспоры с праздником. Как сообщают «Невские новости», Беглов считает развитие города заслугой членов армянской общины.

Глава Петербурга рассказал, что Армянская Церковь как институт способствует укреплению мира и диалога в Северной столице. Также Беглов поблагодарил представителей диаспоры за помощь с открытием памятники «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город», который теперь занимает почетное место на площади Мужества в Петербурге.

Отметим, что памятник был построен благодаря средствам, которые были выделены Благотворительным фондом имени Грачьи Погосяна.

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