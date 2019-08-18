Синоптики пообещали теплый август в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Синоптики обещают сохранение теплой погоды до конца лета в Петербурге. Как рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, температура воздуха в августе не опустится ниже нормы.

Все выходные в Петербурге стояла теплая погода, а температура воздуха на два градуса превышала норму. Теперь синоптик рассказал «Комсомольской правде», что такие солнечные дни пробудут в северной столице до начала сентября.

Ожидается, что температура воздуха в понедельник поднимется максимум до +24 градусов, а вечером местами пройдет небольшой дождь. Такая же температура продержится до 21 августа. Ночью столбик термометра может опуститься до +15 градусов. Также 21 августа ожидается дождь.

Температура воздуха станет немного ниже во второй половине недели и составит от +17 до +20 градусов. В Петербург придет умеренный юго-западный ветер, а атмосферное давление до конца недели будет превышать норму.