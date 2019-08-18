Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики пообещали теплый август в Петербурге

287
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали теплый август в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Синоптики обещают сохранение теплой погоды до конца лета в Петербурге. Как рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, температура воздуха в августе не опустится ниже нормы.

Все выходные в Петербурге стояла теплая погода, а температура воздуха на два градуса превышала норму. Теперь синоптик рассказал «Комсомольской правде», что такие солнечные дни пробудут в северной столице до начала сентября.

Ожидается, что температура воздуха в понедельник поднимется максимум до +24 градусов, а вечером местами пройдет небольшой дождь. Такая же температура продержится до 21 августа. Ночью столбик термометра может опуститься до +15 градусов. Также 21 августа ожидается дождь.

Температура воздуха станет немного ниже во второй половине недели и составит от +17 до +20 градусов. В Петербург придет умеренный юго-западный ветер, а атмосферное давление до конца недели будет превышать норму.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров