Массовая авария стала причиной большой пробки на КАД

Санкт-Петербург, 18 августа. Массовое ДТП произошло на КАД в Петербурге, сообщили очевидцы аварии в соцсетях.

ДТП произошло днем 18 августа рядом со съездом на Выборгское шоссе. Столкнулись четыре автомобиля, информации о пострадавших пока нет.

На месте находятся экстренные службы. Авария спровоцировала пробку на КАД, скорость других автомобилей замедлилась до 15 км/ч.

Ранее издание «Петербургский дневник» сообщило об еще одном серьезном ДТП, которое произошло в Ломоносовском районе Ленобласти. При столкновении двух иномарок погиб один человек.