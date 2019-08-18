Петербуржцам покажут бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь» в юбилей ЗВО

Санкт-Петербург, 18 августа. Выставка военной техники и стрелкового оружия откроется на территории Петропавловской крепости 22 августа.

Уникальная экспозиция приурочена к 155-летию создания Западного военного округа. Жители Петербурга смогут увидеть БТР-82А, РСЗО «Град», ПЗРК «Панцирь», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».

На выставке представят военную форму радистов, инженеров и военных медиков. Посетители выставки смогут сфотографироваться рядом с экспонатами.

Офицеры расскажут об особенностях эксплуатации современной военной техники. К юбилею на Нарышкином бастионе прозвучит полуденный выстрел, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил страны НАТО принять участие в международных состязаниях АрМИ-2019.