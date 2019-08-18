Лицевую часть реконструируемого дома на 11-й Красноармейской улице снесли в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Рабочие снесли часть лицевого корпуса дома Крутикова в Петербурге. По информации сообщества в социальной сети «ВКонтакте», утвержденным проектом не был предусмотрен снос фасада.

Дом на 11-й Красноармейской улице в Петербурге перестраивают в рамках программы «Молодежи – доступной жилье». В настоящее время рабочие приступили к сносу пристройки, однако вместе с ней убрали и часть фасадного корпуса. Как сообщает группа «Градозащитный Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», в плане не указывалось, что у дома полностью заменят лицевую часть.

Известно, что заказчиком реконструкции является «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Доходный дом Крутикова попал под программу обновления еще в 2015 году, а постоянную охрану утвердили только через два года.

Отметим, что здание было построено в 1870-х годах по проекту известного в те времена архитектора Василия Розинского.