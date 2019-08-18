Водитель BMW ударил ножом пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Конфликт между водителем и пешеходом закончился поножовщиной. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области, агрессивный владелец автомобиля нанес своему оппоненту ножевое ранение в грудь.

Ссора произошла между водителем BMW и подвыпившим пешеходом в Петроградском районе Петербурга. Как передают «Невские новости», 40-летний автовладелец решил быстро закончить конфликт с пьяным 30-летним петербуржцем и ударил его ножом в грудь. Известно, что сразу после происшествия мужчина скрылся с Каменноостровского проспекта на своем BMW.

Правоохранительные органы выяснили, на кого оформлена машина, но агрессивного автовладельца найти пока не удалось. Пострадавшего пешехода госпитализировали с непроникающим ножевым ранением.

Отметим, что полиция продолжает поиски напавшего с ножом мужчины и выясняет все обстоятельства происшествия.