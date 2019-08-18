Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель BMW ударил ножом пешехода в Петербурге

211
0 Оставить комментарий

Водитель BMW ударил ножом пешехода в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 августа. Конфликт между водителем и пешеходом закончился поножовщиной. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области, агрессивный владелец автомобиля нанес своему оппоненту ножевое ранение в грудь.

Ссора произошла между водителем BMW и подвыпившим пешеходом в Петроградском районе Петербурга. Как передают «Невские новости», 40-летний автовладелец решил быстро закончить конфликт с пьяным 30-летним петербуржцем и ударил его ножом в грудь. Известно, что сразу после происшествия мужчина скрылся с Каменноостровского проспекта на своем BMW.

Правоохранительные органы выяснили, на кого оформлена машина, но агрессивного автовладельца найти пока не удалось. Пострадавшего пешехода госпитализировали с непроникающим ножевым ранением.

Отметим, что полиция продолжает поиски напавшего с ножом мужчины и выясняет все обстоятельства происшествия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров