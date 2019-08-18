Женщина попала под колеса троллейбуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Троллейбус сбил пожилую женщину на регулируемом переходе в Выборгском районе Петербурга. По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал.

Женщина попыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса троллейбуса на перекрестке Кантемировской и Парголовской улиц в Петербурге. Как сообщают «Невские новости», в результате происшествия 65-летняя петербурженка пробила головой стекло транспортного средства и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Известно, что 44-летний водитель не успел затормозить и наехал на переходящую дорогу женщину. Ее забрал реанимобиль, в котором пострадавшей оказали первую медицинскую помощь.

Отметим, что правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.