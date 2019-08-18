Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Женщина попала под колеса троллейбуса в Петербурге

55
0 Оставить комментарий

Женщина попала под колеса троллейбуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 августа. Троллейбус сбил пожилую женщину на регулируемом переходе в Выборгском районе Петербурга. По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал.

Женщина попыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса троллейбуса на перекрестке Кантемировской и Парголовской улиц в Петербурге. Как сообщают «Невские новости», в результате происшествия 65-летняя петербурженка пробила головой стекло транспортного средства и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Известно, что 44-летний водитель не успел затормозить и наехал на переходящую дорогу женщину. Ее забрал реанимобиль, в котором пострадавшей оказали первую медицинскую помощь.

Отметим, что правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров