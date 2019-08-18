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Петербуржец забрал с игровой площадки и изнасиловал 9-летнюю девочку

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Петербуржец забрал с игровой площадки и изнасиловал 9-летнюю девочку

Санкт-Петербург, 18 августа. Житель Петербурга забрал 9-летнюю девочку с детской площадки в свою квартиру и изнасиловал. Как сообщают правоохранительные органы, виновный мужчина уже был судим за кражу и избиение.

Маленькую девочку увели с детской площадки на улице Композиторов в Петербурге и изнасиловали. Как передают «Невские новости», 48-летний мужчина забрал 9-летнюю петербурженку к себе домой и совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера.

О происшествии стало известно после того, как 55-летняя женщина, которая является опекуном девочки, написала заявление в полицию. Жительница Петербурга потеряла свою воспитанницу, которая не вернулась с прогулки домой.

Отметим, что насильника уже задержали. Правоохранительным органам удалось выяснить, что мужчина ранее проходил по статьям «Побои» и «Кража». Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении виновного по факту изнасилования.

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