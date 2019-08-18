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Петербургского предпринимателя ограбили на 2,3 миллиона рублей

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Петербургского предпринимателя ограбили на 2,3 миллиона рублей

Санкт-Петербург, 18 августа. Вор вынес из квартиры петербургского предпринимателя 2,3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, преступник проник в жилье через балкон.

Индивидуальный предприниматель из Петербурга подал заявление о краже в отдел полиции Московского района. По информации «Невских новостей», 31-летний мужчина рассказал, что к нему в квартиру через балкон залез грабитель и вынес 2,3 миллиона рублей.

Известно, что владелец круглой суммы отлучился из дома на сутки и не был свидетелем происшествия, поэтому точное время ограбления еще не установили. Указывается, что преступник мог проникнуть в квартиру и остаться незамеченным с 15.00 16 августа по 11.00 17 августа.

Отметим, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящее время полиция приняла меры к поиску и задержанию грабителя.

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