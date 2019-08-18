QR-код появился вместо головы русалки на петербургской скульптуре

Санкт-Петербург, 18 августа. Арт-объект появился на месте утраченного изображения лица русалки в Петербурге. Как сообщил его автор в социальной сети Instagram, произведение рассказывает о невозможности современной жизни человека без информационных технологий.

Изображение QR-кода появилось на скульптуре русалки вместо утраченной головы. Теперь на стене дома Николаевых, расположенного на Садовой улице Петербурга, можно наблюдать новый арт-объект. Как рассказал художник в соцсети Instagram, произведение передает жизнь современного человека, который не может существовать без информационных технологий и медиа-сферы.

Треснувшая барельефная рамка с QR-кодом под названием «Неполноценная реальность» показывает прочную взаимосвязь нынешнего человека с технологическим прогрессом, который проникает во все сферы его деятельности.

Отметим, что голова русалки обрушилась с дома в апреле 2018 года. Утраченный элемент передали в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.