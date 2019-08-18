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Мужчину, взявшего в заложники жену, задержали в Калининском районе Петербурга

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Мужчину, взявшего в заложники жену, задержали в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 августа. Мужчину, взявшего в заложники жену в доме по улице Фаворского в Калининском районе Петербурга, задержали. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 53 квартире дома. По невыясненным пока причинам мужчина захватил в заложники собственную супругу. Он угрожал ей физической расправой. В руках у злоумышленника были два пистолета и снайперская винтовка. В ходе переговоров с полицейскими мужчину удалось задержать. В результате противоправных действий мужа женщина получила травмы.

Ранее сообщалось, что неизвестный взял в заложники сотрудницу московского метрополитена при въезде в туннель около станции «Автозаводская». Об этом писала Газета.ru.

Также стало известно, что в Казани школьник взял в заложники учеников гимназии. В результате инцидента никто не пострадал.

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Источник: Невские новости
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