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Организаторы петербургской «Томатины» подготовили 20 тонн помидоров

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Организаторы петербургской «Томатины» подготовили 20 тонн помидоровСанкт-Петербург, 17 августа. Фестиваль «Томатина» впервые пройдет в Петербурге. Сообщается, что организаторы уже подготовили 20 тонн томатов для грядущей битвы.

Первый в России фестиваль «Томатина» пройдет 18 августа на стадионе «Кировец». Как передает «Петербургский дневник», организаторы успели подготовить так называемые снаряды в количестве 20 тонн. Помидоры на данный момент разделены по коробкам, однако за два часа до начала мероприятия весь припасенный реквизит окажется на поле стадиона.

Посетители фестиваля смогут не только поучаствовать в запланированных томатных боях, но и поиграть в бейсбол и волейбол на специально организованных зонах. Мячом для таких игр послужит также помидор. Кроме того, на фестивале можно будет оседлать родео-быка, попробовать передвигаться в бамперболе, а также повеселиться в двух бассейнах с водяными пистолетами и капитошками.

Отметим, что фестиваль «Томатина» начнется в 15:00, а билеты можно будет купить на входе. Для посетителей предусмотрены душевые кабины, камеры хранения, гардеробы и раздевалки.

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