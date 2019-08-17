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Гонки самодельных плавсредств прошли в Парке 300-летия Петербурга

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Гонки самодельных плавсредств прошли в Парке 300-летия ПетербургаСанкт-Петербург, 17 августа. Шоу самодельных плавательных средств «Заплыв» прошло в Петербурге. Местные жители создали забавные конструкции и спустили их на воду для гонки.

Шоу «Заплыв» прошло в Парке 300-летия Петербурга. Специально для мероприятия горожане создали своими руками конструкции в виде динозавра, пожарной машины и даже «Титаника». Забавные самодельные плавательные средства приняли участие в гонке, суть которой была в преодолении расстояния в сто метров.

Однако спущенные на воду конструкции не боролись за первенство по скорости, а по оригинальности. Создатели хотели получить приз за самое забавное плавсредство, а судьям пришлось очень нелегко, ведь каждый участник постарался соорудить неповторимые судна, использовав все свое воображение.

Отметим, что на шоу могли присутствовать все петербургские жители и гости города. В прошлом году мероприятие также собрало огромное количество человек, даже несмотря на плохую погоду.

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