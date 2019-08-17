Беглов включит в жилищное строительство готовый проект по «Славянке» в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. Петербуржцы на встрече с градоначальником Александром Бегловым напомнили ему о готовой проектной документации по микрорайону «Славянка». Сообщается, что врио губернатора теперь включит ее в уже идущее полным ходом строительство жилых домов.

Беглов приехал с визитом в Пушкинский район Петербурга и пообщался с местными жителями. Они рассказали главе города о готовых документациях по различным проектам, среди которых есть все необходимое для строительства микрорайона «Славянка». Как сообщают «Невские новости», Беглов пообещал незамедлительно включить все имеющиеся проекты в текущие работы, чтобы не пришлось в будущем создавать новые и тратить на это средства из бюджета.

Кроме того, Александр Беглов рассказал и о планах на строительство спортивного комплекса. Вместо него местные жители посещают специально выделенное помещение в Шушарах, в котором можно заниматься гимнастикой, футболом, баскетболом и другими видами спорта. Однако им не хватает специально оборудованного спортивного центра