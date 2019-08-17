Беглов рассказал о жесткой работе над открытием соцобъектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 августа. Глава Петербурга рассказал о напористой и жесткой работе властей, которые стараются ввести в эксплуатацию как можно больше социальных объектов в этом году.

Александр Беглов пообщался с жителями Пушкинского района Петербурга и рассказал о ближайших планах развития города. Прежде всего, градоначальник отметил, что на постоянно увеличивающееся количество жителей не хватает объектов социальной инфраструктуры. Как сообщают «Невские новости», для районного населения численностью 218 тысяч человек необходимы новые школы, детские сады, медицинские учреждения, квартиры, библиотеки, молодежные досуговых центры, а также помещения для ветеранов.

Беглов отметил, что городские власти проделывают жесткую и напористую работу по скорейшему строительству и введению в эксплуатацию новые социальных объектов. Также они обеспечивают финансирование на все строительные работы.

Отметим, что глава Петербурга поговорил с застройщиками школы, которая должна была открыться еще два года назад, но сроки сдвинулись до 2021 году. После беседы с Бегловым учреждение пообещали открыть к 1 сентября 2020 года.