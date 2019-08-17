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Беглов высадил клены вместе с петербуржцами в Красногвардейском районе

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Беглов высадил клены вместе с петербуржцами в Красногвардейском районеСанкт-Петербург, 17 августа. Глава Петербурга Александр Беглов приехал в парк Малиновка Красногвардейского района. Там он не только пообщался с местными жителями, но и помог высадить клены, а также пообещал решить вопрос о признании парка зоной зеленый насаждений в ближайшее время.

Врио губернатора посетил петербургский парк Малиновка и пообщался с жителями Красногвардейского района, которые попросили Беглова не застраивать территорию любимого ими парка, а признать ее зоной зеленых насаждений. Также были озвучены главные недостатки парка – это нехватка фонарей и скамеек. Беглов отдаст официальное распоряжение заняться реконструкцией парка уже в понедельник, а также решит вопрос о строительстве еще одного храма в Малиновке.

Беглов решил, что присуждение парку статуса зеленого насаждения и отмена строительства храма сделает Петербург комфортнее, так как наличие в городе зон отдыха необходимо для удобства горожан. Кроме того, глава города помог жителям Красногвардейского района высадить клены на территории парка. Дерево, высаженное градоначальником, назвали «Порядочным», но петербуржцы решили в будущем присудить растению имя Александр в честь Беглова.

Также Беглов пообщался с местными рыбаками и предложил запустить в парковые пруды карасей, карпов и других крупных рыб. Отметим, что новые вазоны с цветами и скамейки должны появятся в парке в самое ближайшее время.

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