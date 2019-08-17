Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 августа. Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти. Сообщается, что в руке он держал жетон с именем предполагаемого убийцы.

Изрезанного мужчину обнаружили под Лугой в Ленинградской области. Причиной его смерти стали 16 колото-резанных ранений, которые были нанесены в спину, грудь, живот и предплечья. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили в руке убитого жетон с фамилией, именем и отчеством.

Известно, что зарезанный мужчина написал заявление на 48-летнего жителя Невского района, имя которого совпало с данными на металлическом жетоне. В заявлении было сказано, что мужчина занял и не вернул убитому 15 тысяч рублей, а затем начал угрожать ему.

Отметим, что данные заявителя не были указаны, но полицейские смогли определить примерный возраст убитого – от 30 до 35 лет. Сейчас проводится расследование по факту преступления. Полиция находится в поиске мужчины, на которого убитый написал заявление, а также устанавливают личность трупа.